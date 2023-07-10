Yerli, milli ve çifte zamlı! TOGG'a bir zam daha geldi

5 Temmuz’daki zamla birlikte; 953 bin TL’den 1 milyon 207 bin TL’ye yükselen Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzil​li versiyonu, bugün devreye giren KDV zammı ile birlikte 1 milyon 227 bin 500 TL’ye yükseldi. Böylece bir haftada fiyat 274 bin 500 TL yükseldi.