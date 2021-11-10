Yerli otomobil hayali kuranlara kötü haber! Maliyeti ortaya çıktı

Gürcan Karakaş'a "Bu aracı bana göre 40 bin euro civarında mal edersiniz. Bu kalite için rekabetçi bir fiyat ama vergi ile rekabet avantajınızı kaybedersiniz" dediğini belirten Fatih Altaylı, Karakaş'ın maliyeti biraz daha aşağı çekilebileceğine inandığını vurgulayarak; "Vergi konusunda devletin bir şeyler yapacağına inanıyorum. Bizi yüksek vergi ile baş başa bırakmazlar. İç piyasada başarı için bu şart. İç piyasadaki başarı ise dış piyasa için şart" ifadelerini kullandığını söyledi.

Yazının tamamı için tıklayınız