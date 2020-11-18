Yerli otomobil TOGG için büyük hazırlık

KESİNTİSİZ SEYAHAT İMKANI Ayrıca 300 veya 500 km menzil sağlayan pil ile en uygun olanı seçebilecek, uzun yolculukları dahi planlayabilecekseniz. Örnek vermek gerekirse yüzde yüz şarj ile yola çıkarak İstanbul'dan İzmir'de ki akrabalarınıza veya Ankara'dan Antalya'ya kesintisiz bir seyahat yapabilecekseniz.