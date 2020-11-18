Yerli otomobil TOGG için büyük hazırlık
TOGG alt yapısından, konum bazlı uygulamalara, diğer akıllı cihazlarla bağlantıdan, akıllı park uygulamalarına, üyelik bazlı ulaşım hizmetlerinden, otomobilin yazılımı ve kablosuz güncellemeye kadar yeni birçok hizmeti içerecek ve yaşamımızı kolaylaştıracak.
TOGG alt yapısından, konum bazlı uygulamalara, diğer akıllı cihazlarla bağlantıdan, akıllı park uygulamalarına, üyelik bazlı ulaşım hizmetlerinden, otomobilin yazılımı ve kablosuz güncellemeye kadar yeni birçok hizmeti içerecek ve yaşamımızı kolaylaştıracak. Ayrıca modellerindeki dış tasarımda yer alan belirgin ve keskin hatlar, otomobilin sağlam ve güçlü karakterini yansıtacak.
YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLLİKLERİ Modern ve özgün tasarımın bulunduğu otomobillerde, Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenmiş motiflerde yer alıyor. Tüm yolcuları kucaklayan dijital eğlence bilgi ekranı, hem bilgilerin kolaylıkla takibine, hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor.
KESİNTİSİZ SEYAHAT İMKANI Ayrıca 300 veya 500 km menzil sağlayan pil ile en uygun olanı seçebilecek, uzun yolculukları dahi planlayabilecekseniz. Örnek vermek gerekirse yüzde yüz şarj ile yola çıkarak İstanbul'dan İzmir'de ki akrabalarınıza veya Ankara'dan Antalya'ya kesintisiz bir seyahat yapabilecekseniz.