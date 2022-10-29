Yerli otomobil TOGG için tarihi gün! Seri üretim başlıyor
Yerli otomobil TOGG'un fabrikası bugün yapılacak törenle açılıyor. TOGG üretim tesisinde hazırlıklar tamamlanırken fabrikanın son hali havadan görüntülendi.
Yerli otomobil Togg’un Gemlik Kampüsü bugün açılıyor. Yıl bitmeden robotlu seri üretime geçilecek olan fabrika 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.
1 / 35
Togg'un üretiminin yapılacağı tesisin son hali ise drone'la havadan görüntülendi.
2 / 35
Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.
3 / 35
Togg'un seri üretiminin yapılacağı kampüsün inşaatının tamamlandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seri üretim bandından inen ilk aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara tanıtılacağını dile getirdi.
4 / 35