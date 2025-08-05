Yerli otomobil Togg'un Almanya satış fiyatı olay oldu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Eylül 2025’te Münih’te düzenlenecek IAA Mobility Fuarı'yla birlikte Almanya pazarına resmi giriş yapmaya hazırlanırken yerli Togg'un Almanya'da Türkiye'den 700 bin TL daha ucuza satılacağının ortaya çıkması büyük tepki çekti.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Eylül ayında Münih’te düzenlenecek IAA Mobility Fuarı’nda T10X SUV modelini tanıtarak Almanya pazarına resmi giriş yapacak. Almanya'nın Togg’un yurtdışındaki ilk pazarı olacak olması Almanya'daki gurbetçileri de sevindirirken, Türkiye ile Almanya arasındaki fiyat farkı ise büyük tepki çekti.
Elektrikli otomobillerinin ÖTV’siz ve devlet destekli olarak satıldığı Almanya'da, ülkedeki elektrikli otomobil teşviğinden dolayı Togg'un fiyatına eksta 4 bin Euro indirim daha uygulanacak.
Buna göre Türkiye satış fiyatı 2 milyon 363 bin TL olan TOGG T10X, Almanya’da 700 bin TL ucuza (1 milyon 663 bin TL) olacak.
Öte yandan Togg'un T10X modeli, Almanya'da 2 farklı batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. 52.4 kWh kapasiteli batarya 314 km menzil sağlarken, 88.5 kWh’lik batarya 523 km menzile ulaşıyor.