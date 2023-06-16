Yerli otomobil Togg'un üretim süreci için yeni karar
Satışa sunulmasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Togg için yeni bir karar alındı. Buna göre, Togg'un fabrikasında üretimi artırmak için kapasite artışına gidilecek.
Elektrikli otomobillere yönelik artan ilgi ile birlikte Togg'un fabrikasında da kapasite artırma çalışmaları başladı.
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Bu hamleyle ise Togg'un Tesla gibi Türkiye pazarına giren diğer elektrikli otomobillerle fiyatta rekabet avantajını korumasına destek olunacak.
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Sabah'ın haberine göre ayrıca Togg'dan gelen bütün para, yeniden üretime yansıyacak ve üretim artarak devam edecek.
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Togg'un cihazlar arası internet iletişimi ve otonom sürüş teknikleri için çalışma yürüten TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ar-Ge merkezine, Kayseri, Gaziantep gibi illerde kurulacak merkezler de ilave edilecek.
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