Yerli otomobilde büyük sürpriz: Togg T10X modelinin ağabeyi ortaya çıktı

İsmi tartışma yarattı

"4More" adındaki "More" kelimesinin neden Türkçe yerine İngilizce tercih edildiği, sosyal medya ve forumlarda tartışma konusu oldu. Ancak, Togg'un Avrupa pazarına da açılma hedefi göz önüne alındığında, İngilizce isim tercihi uluslararası pazarlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.