Yerli otomobilde büyük sürpriz: Togg T10X modelinin ağabeyi ortaya çıktı
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, 4x4 modelini piyasa sürmeye hazırlanıyor.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, elektrikli araç piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. T10X modeliyle önemli bir satış başarısı yakalayan Togg, şimdi de 4x4 çekiş sistemine sahip T10X 4More modelini kullanıcılarla buluşturacak.
Çift motor, 435 beygir güç
NTV'de yer alan habere göre, T10X 4More, performans anlamında sınıfının ötesine geçiyor. Çift motorlu yapısıyla 435 beygir güce ve 700 Nm torka sahip olması beklenen araç, birçok otomobilin önüne geçecek donanımıyla dikkat çekiyor. Bu güçlü altyapı sayesinde zorlu yol koşullarında bile üstün performans sunacak.
Tasarımda değişiklik yok
Tasarım anlamında mevcut T10X modelleriyle benzer olan 4More, dış görünümde yalnızca bagaj kapağının sağ alt köşesine eklenen "4More" yazısıyla ayrışıyor. İç mekanda ise kullanıcılar, aracın çekiş modunu manuel tuşlar veya dokunmatik ekran üzerinden ayarlayabilecek.
İsmi tartışma yarattı
"4More" adındaki "More" kelimesinin neden Türkçe yerine İngilizce tercih edildiği, sosyal medya ve forumlarda tartışma konusu oldu. Ancak, Togg'un Avrupa pazarına da açılma hedefi göz önüne alındığında, İngilizce isim tercihi uluslararası pazarlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.