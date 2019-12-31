Yerli otomobilde ön talep toplamaları başlıyor
Yerli otomobilde ön taleplerin tek elden toplanması için çalışma başlatıldı. TOBB’un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için 30-40 bin TL toplanması planlanıyor.
Vatandaşlardan 'tam not' alan Türkiye'nin Otomobili'nde ön talep başvuruları için hazırlık başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, iş dünyasının alımlarında koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak.