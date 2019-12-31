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  3. 31 Aralık 2019 10:37

Yerli otomobilde ön talep toplamaları başlıyor

Yerli otomobilde ön taleplerin tek elden toplanması için çalışma başlatıldı. TOBB’un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için 30-40 bin TL toplanması planlanıyor.

Yerli otomobilde ön talep toplamaları başlıyor

Vatandaşlardan 'tam not' alan Türkiye'nin Otomobili'nde ön talep başvuruları için hazırlık başladı.

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Yerli otomobilde ön talep toplamaları başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışma başlatıldı.

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Yerli otomobilde ön talep toplamaları başlıyor

Edinilen bilgilere göre, iş dünyasının alımlarında koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak.

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Yerli otomobilde ön talep toplamaları başlıyor

Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak.

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