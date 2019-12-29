Yerli otomobilin ismi ve fiyatı ne olacak ?

1) Yerli otomobilin markası, ismi ne olacak?



Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. Şimdilik ismi de belli değil, şu an, da 150 isim var üzerinde çalışılan.