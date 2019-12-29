Yerli otomobilin ismi ve fiyatı ne olacak ?
Türkiye Otomobil Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, yeni tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, Türkiye’nin otomobili hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtımı gerçekleşen Türkiye’nin otomobili, Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş CNNTürk’te Hakan Çelik’le Hafta Sonu programına katıldı. Karakaş’ın programda yaptığı açıklamalarla tanıtım sonrası merak edilen 15 soru daha cevap buldu.
Fiyat belli oldu mu, yerlilik oranı ne, tasarımda ilham alınan ayrıntılar… İşte Karakaş’ın yerli otomobille ilgili en çok merak edilen sorulara cevapları...
1) Yerli otomobilin markası, ismi ne olacak?
Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. Şimdilik ismi de belli değil, şu an, da 150 isim var üzerinde çalışılan.
2) Araçlar ne zaman piyasada?
Araçlar 2022 sonlarında satışa sunulacak. Piyasaya girdiğimizde Avrupa’da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız. İlk olarak SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz.