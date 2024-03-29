Yerli ve milli aracımız TOGG güncellendi: İşte TOGG'un yeni özellikleri

Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği elektrikli aracı TOGG'a bir takım güncellemeler geldi. TOGG tarafından yapılan açıklamada, "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 derece kamera ile zemin görüntüleme teknolojisine kadar birçok yeniliği kullanıcılarımıza sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.