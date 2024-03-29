  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Yerli ve milli aracımız TOGG güncellendi: İşte TOGG'un yeni özellikleri

Yerli ve milli aracımız TOGG güncellendi: İşte TOGG'un yeni özellikleri

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'a yeni özellikler geldi. TOGG tarafından yapılan açıklama ile bu özellikler tanıtıldı.

Yerli ve milli aracımız TOGG güncellendi: İşte TOGG'un yeni özellikleri - Resim: 1

Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği elektrikli aracı TOGG'a bir takım güncellemeler geldi. TOGG tarafından yapılan açıklamada, "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 derece kamera ile zemin görüntüleme teknolojisine kadar birçok yeniliği kullanıcılarımıza sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

1 / 9
Yerli ve milli aracımız TOGG güncellendi: İşte TOGG'un yeni özellikleri - Resim: 2

İŞTE TOGG'UN YENİ ÖZELLİKLERİ

2 / 9
Yerli ve milli aracımız TOGG güncellendi: İşte TOGG'un yeni özellikleri - Resim: 3

Yüz tanıma ile oturum açma

3 / 9
Yerli ve milli aracımız TOGG güncellendi: İşte TOGG'un yeni özellikleri - Resim: 4

Yeni arayüz ve tam ekran uygulama gösterimi

4 / 9