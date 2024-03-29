Yerli ve milli aracımız TOGG güncellendi: İşte TOGG'un yeni özellikleri
Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'a yeni özellikler geldi. TOGG tarafından yapılan açıklama ile bu özellikler tanıtıldı.
Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği elektrikli aracı TOGG'a bir takım güncellemeler geldi. TOGG tarafından yapılan açıklamada, "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 derece kamera ile zemin görüntüleme teknolojisine kadar birçok yeniliği kullanıcılarımıza sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
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İŞTE TOGG'UN YENİ ÖZELLİKLERİ
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Yüz tanıma ile oturum açma
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Yeni arayüz ve tam ekran uygulama gösterimi
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