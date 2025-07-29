''Yılın Otomobili'' seçilen Alpine A290 Türkiye yollarında!
Avrupa'da Yılın Otomobili seçilen Alpine A290, Türkiye'de satışa sunuldu. Tamamen elektrikli olan A290, 220 HP’ye varan motor gücüne ve 52 kWsa bataryaya sahip.
Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Alpine A290, satışa sunuldu. GT ve GTS versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkan Alpine A290, Alpine ruhunu yarış pistlerinden şehrin sokaklarına taşıyan ve daha geniş kitlelere ulaştıran önemli bir model olarak konumlanıyor.
Model hakkında değerlendirmede bulunan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Motor sporları tarihine adını yazdıran Alpine A110’un ardından, tamamen elektrikli Alpine A290’ı da Türkiye’ye kazandırdığımız için çok mutluyuz. A290; Alpine ruhunu şehrin caddelerinde yaşamak isteyen kullanıcılar için tasarlandı. Motor sporlarına atıfta bulunmak üzere özel olarak tasarlanmış olan donanımsal ve tasarımsal birçok özelliği, A290’ı standart bir otomobil yapmaktan uzaklaştırarak dinamik ve heyecan verici bir deneyim haline getiriyor" dedi.
Hem kompakt hem sportif
AmpR Small platformu üzerinde geliştirilen model, 4 metreden kısa olan kompakt bir şehir otomobili olmasına rağmen, sahip olduğu gövde oranlarıyla kaslı bir hot-hatch görünümü sergiliyor. Ralli otomobillerini anımsatan X desenli farları, geniş çamurluklar ve onları vurgulayan gövde rengi kenarlara sahip yan marşpiyeller, alüminyum veya belirli versiyonlarda standart olarak mat mavi tavan çizgileri ve ince düşünülmüş diğer birçok detay; A290’ın dış tasarımına güçlü bir ifade kazandırıyor.
Ön kısımda Alpine yazısı yer alırken; özel spor tamponda tipik bir kar tanesi motifi bulunuyor. Ayrıca elektrikli menzili en üst düzeye çıkaracak aerodinamik faktörler, A290’a özenle entegre edilmiş durumda.
Model, yeni Alpine Mavi de dâhil olmak üzere dört gövde rengi içeriyor. Ayrıca yıldız siyah, sedef beyaz ve saten mineral gri renklerinde de sunuluyor.