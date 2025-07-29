''Yılın Otomobili'' seçilen Alpine A290 Türkiye yollarında!

Hem kompakt hem sportif

AmpR Small platformu üzerinde geliştirilen model, 4 metreden kısa olan kompakt bir şehir otomobili olmasına rağmen, sahip olduğu gövde oranlarıyla kaslı bir hot-hatch görünümü sergiliyor. Ralli otomobillerini anımsatan X desenli farları, geniş çamurluklar ve onları vurgulayan gövde rengi kenarlara sahip yan marşpiyeller, alüminyum veya belirli versiyonlarda standart olarak mat mavi tavan çizgileri ve ince düşünülmüş diğer birçok detay; A290’ın dış tasarımına güçlü bir ifade kazandırıyor.