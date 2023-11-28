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Yılın otomobili yarışmasında finalistler belli oldu

22 ülkeden 59 jürinin oylarıyla belirlenen Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasında 7 otomobil finale kaldı.

Yılın otomobili yarışmasında finalistler belli oldu - Resim: 1

2024 Avrupa’da Yılın Otomobili için liste 28'den 7'ye indi. 7 adaylık liste 22 ülkeden 59 gazetecinin oylarıyla belirlendi. 

Kazanan araç 26 Şubat'ta Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. 

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Yılın otomobili yarışmasında finalistler belli oldu - Resim: 2

2023 yılı için Avrupa'dan Yılın Otomobili Jeep markasının ilk yüzde yüz elektrikli modeli Avenger seçilmişti.

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Yılın otomobili yarışmasında finalistler belli oldu - Resim: 3

Elektrikli modelleriyle Avrupa pazarına hızlı giriş yapan Çinli markalar burada da adından söz ettiriyor. Lİstedeki 7 finalistten 2'si Çinli markalardan. 

BYD Atto 3, BYD Han, BYD Dolphin, Nio ET7 ve Smart #1 ise 28 adaylık listede yer alan ancak finale kalamayan Çinli modeller oldu. 

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Yılın otomobili yarışmasında finalistler belli oldu - Resim: 4

Listenin bir başka dikkat çeken noktası ise modellerin hepsinin yüzde yüz elektrikli veya elektrikli bir versiyonunun olması. 

İşte 2024 Avrupa'da Yılın Otomobili yarışında yer alacak 7 finalist...

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