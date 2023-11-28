Yılın otomobili yarışmasında finalistler belli oldu
22 ülkeden 59 jürinin oylarıyla belirlenen Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasında 7 otomobil finale kaldı.
2024 Avrupa’da Yılın Otomobili için liste 28'den 7'ye indi. 7 adaylık liste 22 ülkeden 59 gazetecinin oylarıyla belirlendi.
Kazanan araç 26 Şubat'ta Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.
2023 yılı için Avrupa'dan Yılın Otomobili Jeep markasının ilk yüzde yüz elektrikli modeli Avenger seçilmişti.
Elektrikli modelleriyle Avrupa pazarına hızlı giriş yapan Çinli markalar burada da adından söz ettiriyor. Lİstedeki 7 finalistten 2'si Çinli markalardan.
BYD Atto 3, BYD Han, BYD Dolphin, Nio ET7 ve Smart #1 ise 28 adaylık listede yer alan ancak finale kalamayan Çinli modeller oldu.
Listenin bir başka dikkat çeken noktası ise modellerin hepsinin yüzde yüz elektrikli veya elektrikli bir versiyonunun olması.
İşte 2024 Avrupa'da Yılın Otomobili yarışında yer alacak 7 finalist...