Yollar gidişine, kızlar duruşuna hayran! 20 yaşında ama fiyatıyla 0 km otomobillerle yarışıyor
Gaziantep’te 2001 model Tofaş marka otomobil için bir oto galericinin istediği fiyat, dikkat çekti. 20 yıllık araca 165 bin lira isteyen galerici, aracının sıfırdan farksız olduğunu ifade etti.
Gaziantep’te bir oto galericinin satılığa çıkardığı Tofaş marka 2001 model arabanın fiyatı ünlü otomobil markalarıyla yarışıyor.
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20 yıllık otomobil için 165 bin lira isteyen galerici Murat Deniz, aracın sıfırdan farksız olduğunu ifade etti.
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Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, otomobile fabrika çıkışında vurulan etiketler dahi aracın üzerinde duruyor.
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Otomobilin satılığa çıkarılmasından sonra onlarca kişinin aradığını söyleyen Murat Deniz, otomobile en son 130 bin lira fiyat verildiğini paylaştı.
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