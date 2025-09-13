Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu
Türkiye'nin elektrikli yerli otomobili TOGG'un T10X'in sedan modeli olan T10F yollara çıkmaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a da 1 adet TOGG T10F hediye edildi.
Kaynak: DHA / İHA
TOGG Yönetim Kurulu üyeleri 15 Eylül'de satışa çıkacak olan T10F modelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne getirilerek Cumhurbaşkanlığı forsu takılan mavi renkli T10F ile kısa bir test sürüşü yaptı.
1 / 39
Sürüş sırasında araçla ilgili teknik detaylar hakkında bilgi aldı.
2 / 39
Test sürüşünün ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi hediyeler teslim edildi.
3 / 39
TOGG T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. (DHA)
4 / 39