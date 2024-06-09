Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, her yıl babalar gününde düzenledikleri etkinliğini bu sene erken kutladı. 40 klasik otomobil, Tophane Saat Kulesi Meydanı’nda sergilendi. Klasik otomobilleri gören yerli ve yabancı turistler, araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
Kaynak: DHA
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İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) tarafından her yıl düzenlenen ‘Babalar Günü’ etkinliğinin bu yıl Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle erken kutlandı.
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40 klasik otomobil, Galataport İstanbul Tophane Saat Kulesi önünde sergilendi. Klasik otomobil sahipleri tarafından özenle sergilenen araçlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
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Kimi araçlarla fotoğraf çektirirken kimi de hayranlıkla izledi.
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