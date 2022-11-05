Yolların efsanesi sıra dışı rengiyle geri döndü
Porsche’nin performansı, günlük kullanımla birleştirdiği en iyi örneklerinden biri olan 718 serisine özel dokunuşlarla yeni modeller katıldı.
Porsche 718 Boxster Style Edition ve 718 Cayman Style Edition sürüş keyfi ve günlük pratikliğin birleşimini temsil ediyor. Porsche, Style Edition ile çarpıcı bir tasarıma önem veren müşterilere özel bir seçenek sunuyor.
Efsanevi Porsche 911 Carrera RS modeline özel Yakut Yıldız renk seçeneğinin modern bir yorumu olarak sunulan Yakut Yıldız Neo gövde rengi, bu modellerde öne çıkıyor.
Porsche kullanıcıları, Style Edition modellerini Yakut Yıldız Neo dışında bir renge boyatsalar da modellere has özellikler açıkça ayırt edilebiliyor. Örneğin, yeni versiyonlarda parlak siyah 20 inç 718 Spyder jantlar kullanılmış ve jant göbeği kapaklarında renkli Porsche armaları yer alıyor. Siyah spor egzoz boruları ve arkadaki parlak gümüş renkli "Porsche" yazısı Style Edition’ın ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor.
718 Boxster Style Edition'ın üzerindeki “Boxster” yazısı, yan camların üzerinde özel kabartma bir etiket olarak tavana eklenmiş. Ekstra bir ücret ödemeden, Siyah veya beyaz olmak üzere iki 718 Style Edition kontrast paketi arasından seçim yapılabiliyor.