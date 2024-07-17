Yolların eski efsanesi Ford Capri elektrikli SUV olarak geri dönüyor

Yeni Ford Capri genişletilmiş menzilli, arkadan itişli standart RWD paketinde 545 Nm tork değeri sunarken, genişletilmiş menzilli ve çift motorlu AWD Premium paketinde ise arkada 545 Nm, önde ise 134 Nm tork değeri sunuyor. Capri standart serisinde 627 km menzile sahip ve elektrik tüketimi ise 100 km’de 13,3/14,0 kWh olarak veriliyor.