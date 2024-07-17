Yolların eski efsanesi Ford Capri elektrikli SUV olarak geri dönüyor
Ford, ikonik modellerinden Capri'yi elektrikli bir Coupe-SUV olarak yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Ford’un ikonik modellerinden biri olan Capri, 40 yılın ardından elektrikli bir SUV olarak yollara geri dönmeye hazırlanıyor.
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Avrupa’da tasarlanıp üretilen ve en ileri teknolojileri içeren Ford’un yeni crossover’ı geçmişten geleceğe bir köprü kuruyor.
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Efsanevi Capri’nin ikonik ruhunu modern dokunuşlarla yeniden canlandıran bu şık ve yenilikçi araçta, geçmişin nostaljisi, geleceğin teknolojisiyle buluşuyor.
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Yeni Ford Capri genişletilmiş menzilli, arkadan itişli standart RWD paketinde 545 Nm tork değeri sunarken, genişletilmiş menzilli ve çift motorlu AWD Premium paketinde ise arkada 545 Nm, önde ise 134 Nm tork değeri sunuyor. Capri standart serisinde 627 km menzile sahip ve elektrik tüketimi ise 100 km’de 13,3/14,0 kWh olarak veriliyor.
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