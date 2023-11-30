Yüzde 100 elektrikli Chery Omoda 5 EV ortaya çıktı

Tamamen elektrikli bir model olan OMODA 5 EV, sportif "X" şeklindeki ön cephesi ve üstün rüzgâr direnci performansıyla çarpıcı bir görünüm sergiliyor. Ayrıca yeni modelde, LED gündüz aydınlatma şeritleri ve daha geniş krom kaplama şeritlerinin entegrasyonuyla farların şekli güncellendi. Ayrıca sis lambalarının yanı sıra jantların ve ön ve arka tamponların tasarımı da hava akış çizgilerin güzelliğini vurgulamak üzere yenilendi. Bunun dışında krom şerit üzerine yatay olarak konumlandırılan daha büyük “OMODA” logosu da modelin üstün premium algısını destekliyor.