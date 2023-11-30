Yüzde 100 elektrikli Chery Omoda 5 EV ortaya çıktı
Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan uzak doğulu Cherry kürsel OMODA alt markasının yüzde 100 elektrikli modelini ortaya çıkardı. İşte karşınızda tasarımıyla dikkat çeken yeni yüzde 100 elektrikli Chery OMODA 5 EV...
Chery’nin tüm dünyadaki otomotiv pazarlarındaki araştırmaları sonucu üretime başladığı OMODA alt markası, içten yanmalı motora sahip OMODA 5 modelinin ardından şimdi de yüzde 100 elektrikli OMODA 5 EV modelini tanıttı. Yenilikçi tasarım anlayışıyla yollara adım atan OMODA 5 EV’nin tasarımı, Chery’nin “Art in Motion” tasarım anlayışının devamını temsil ediyor. Chery’nin OMODA alt markasının ilk crossover NEV aracı olan OMODA 5 EV, çevre dostu bir geleceği hedefliyor ve OMODA markasının çevre dostu yaklaşımını küreselleştirmesinde büyük bir misyon üstleniyor. Bununla birlikte küresel kullanıcıların temiz enerjili ulaşım talebini karşılıyor ve yine küresel tüketiciler için geleceğe yönelik yeni bir yaşam tarzı inşa ediyor.
Yeni modelin tasarım dilini değerlendiren OMODA 5 EV tasarımcısı Richard Koo, “Elektrikli modelimiz, tamamen yeni bir tasarım diline sahip. Doğadaki dinamik ışık ve yıldırımın gölgesinden ilham alan önceki ‘Art in Motion’ tasarım dilinin devamı niteliğinde” açıklamasında bulundu. Tasarımcı, doğada gece gökyüzünü delip geçen yıldırımın dinamik güzelliğini yakaladı ve bunu yeni otomobilin keskin ve son derece özgün formuna ilham kaynağı olarak dahil etti. OMODA 5 EV’nin tasarımı, özellikle ışık ve gölgenin dinamik değişimleri sayesinde gerçekçi algının ve büyüleyici manzaranın ötesine geçen bir estetik ortaya koyuyor.
Tamamen elektrikli bir model olan OMODA 5 EV, sportif "X" şeklindeki ön cephesi ve üstün rüzgâr direnci performansıyla çarpıcı bir görünüm sergiliyor. Ayrıca yeni modelde, LED gündüz aydınlatma şeritleri ve daha geniş krom kaplama şeritlerinin entegrasyonuyla farların şekli güncellendi. Ayrıca sis lambalarının yanı sıra jantların ve ön ve arka tamponların tasarımı da hava akış çizgilerin güzelliğini vurgulamak üzere yenilendi. Bunun dışında krom şerit üzerine yatay olarak konumlandırılan daha büyük “OMODA” logosu da modelin üstün premium algısını destekliyor.
OMODA 5 EV’nin gövdesi, yatay ve dikey gövde çizgileriyle bir denge oluşturuyor. Bu tasarım, kusursuz biçimde oluşturulmuş 3 boyutlu gövde yüzeyi ve gölgeleme ile keskin ve dinamik bir görünüm ortaya koyuyor. Modelin yan cephe aydınlatması, yandığında gövdenin keskin ve köşeli yüzeyini vurgulayarak dinamik, genç ve sportif bir görünüm ortaya koyuyor.