Yüzde 100 elektrikli Citroen C3, ë-C3 ortaya çıktı
Fransız otomotiv devi Citroen en çok satan modeli olan C3'ü yüzde yüz elektriklendirdi. İşte karşınızda Citroen'in "Avrupa’nın İlk Ulaşılabilir Elektrikli Otomobili" olarak tanıttığı yüzde 100 elektrikli ë-C3..
Citroën, Avrupa’daki B segmenti otomobillere yönelik kuralları, karakteristik görünüme sahip dördüncü nesil yeni C3 ile yeniden yazıyor. İlk nesli 2002 yılında yollara çıkan ve günümüze kadar 5,6 milyondan fazla satılan Citroën C3, dördüncü neslinde tamamen elektrikli ë-C3’ün de seriye eklenmesiyle bu başarıyı geleceğe taşıyor. Citroën, 0 emisyonlu mobilitenin faydalarını uygun fiyata yaşamak isteyen kullanıcılar için Avrupa’da tasarlanan ve üretilen ilk tamamen elektrikli B-Hatchback model ile, tamamen elektrikli mobiliteyi, herkes için erişilebilir hale getirmek üzere cesur bir hamle yapıyor. Avrupa’da üretilecek tamamen elektrikli ë-C3, sınıfının en iyi konfor seviyesini, elektrikli araç kullanım kolaylığını ve üst düzey donanımları sunarken, yeni modelin 1.2 litrelik 100 HP benzinli motorlu ve manuel şanzımanlı seçenekleri de 2024’ün son çeyreğinden itibaren eş zamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunulacak. Bu iki versiyonunun yollara çıkmasının ardından satışa sunulacak olan 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV ise elektrik sürüş imkanı ve yeni otomatik şanzımanıyla düşük yakıt tüketimi ve CO2 salınımı sunacak.
Citroën ë-C3, bu segmentte ilk defa Citroën Advanced Comfort® Süspansiyon ile yeni Citroën Advanced Comfort® Koltukları birleştirerek “Uçan Halı” yolculuk etkisini sunuyor. Daha yüksek ve daha köşeli tasarıma sahip yeni jenerasyon ë-C3, önceki model ile benzer bir alan kaplamasına rağmen, 100 mm artırılan ve araçtan iniş-biniş kolaylığı sağlayan daha yüksek sürüş pozisyonuyla kesintisiz bir konfor sağlıyor. Ayrıca araç sahiplerinin tasarım tercihlerini yansıtacak dış koruyucu öğeler de, yeni tasarımlı B-Hatchback’de sunulmaya devam ediyor. Citroën, C3 Hatchback tarihinde ilk kez yenilikçi ve özel Citroën Advanced Comfort® Süspansiyonu, tamamen yeni elektrikli ë-C3’ün tüm versiyonlarında standart ekipman olarak sunuyor. Sürücü ve yolcular için görünmez olan Progressive Hydraulic Cushions®, aşamalı hidrolik stoperlerin kullanılması sayesinde yolda benzersiz bir “Uçan Halı” hissi veren sürüş konforu sunuyor. Bu süspansiyon sistemi ile, tamamen yeni ë-C3, bozuk yol yüzeylerinde aracın süzüldüğü izlenimini veriyor. Mekanik stoperler yerine amortisör ve yay ile birlikte; biri sıkıştırma, diğeri geri-basma için iki stoper kullanılıyor. Çok beğenilen çözüm iki aşamalı çalışıyor. Daha yumuşak sıkıştırma ve geri-basma etkisi için yay ve amortisör, hidrolik stoperin de yardımıyla dikey hareketleri birlikte kontrol ediyor. Büyük darbelerde yay ve amortisör, hidrolik stoperlerle birlikte hareketi, kademeli olarak yavaşlatıyor ve hareket sonundaki sarsıntıları önlüyor. Enerjiyi emen ve daha sonra bir kısmını darbe olarak geri veren mekanik stoperlerin aksine, hidrolik stoper bu enerjiyi emiyor ve dağıtıyor.
Yeni ë-C3’ün geniş iç mekanı, bir evin oturma odasına benzer bir ortam sağlamak üzere yalın ama zarif yüzeylerle şekillendirildi. Yeni ë-C3’ün yeni desenli Citroën Advanced Comfort® Koltukları, özel olarak tasarlandı. İlk temasta hoş ve yumuşak bir his sağlamak ve mesafe ne olursa olsun destekleyici bir sürüş sunmak üzere ilave köpük kullanıldı. Gelişmiş konfor seviyesi, 1,57 m yükseklikte ön koltukta daha kontrollü ve güven veren, yüksek ve yola hakim bir sürüş pozisyonu için 30 mm daha fazla baş mesafesi sağlayan tamamen yeni tasarımla devam ediyor. Bu sayede yolcuların her biri daha fazla görüş açısının keyfini sürüyor. Bu da daha ferah ve konforlu bir iç mekan hissi oluşturuyor. Aslında yeni ë-C3, sadece 19 mm daha uzun ve 6 mm daha geniş. Buna rağmen neredeyse her boyutta önceki modele göre daha geniş iç mekana sahip. Arka yolcu dirsek mesafesi 19 mm, ön ise 21 mm ile pazar ortalamasının üstünde yer alıyor. Ayrıca arka koltuk diz mesafesi de ortalamanın en az 20 mm üzerinde olup, sınıfının en iyi değerini sunuyor.
Yeni ë-C3’te cömert bagaj hacmi de sunuluyor. Daha uzun iç mekan; kapı panelleri, orta konsol ve orta kol dayamanın altında kullanışlı ve akıllı saklama alanları ve ayrıca orta konsolda kablosuz telefon şarj sistemi de yer alıyor. Konforlu 60/40 oranında yatan arka koltuk sırtlıkları ve arka çamurluklar arasındaki 1015 mm’lik genişlik ile daha büyük nesneleri taşıma kolaylığı da sağlıyor. Standart konumda 310 litre sunulan geniş bagaj hacmi, günlük hayatın gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. 1,57 metre yüksekliğiyle (Tavan barları hariç) yeni ë-C3, önceki modelden daha yüksek bir yapıda. Bu sayede şehir içi ve şehir dışı yolculuklarda, tümsekler, kaldırımlar ve çukurlarda daha güvenli bir sürüş sağlamak üzere, SUV tarzı yerden yükseklikten faydalanıyor. Önceki modeldeki 135 mm’lik yerden yükseklik, yeni ë-C3’de 163 mm olarak ayarlandı.