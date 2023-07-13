Yüzde 100 elektrikli Dacia Spring iddialı fiyatıyla Türkiye'de
Dacia "Türkiye’nin en ulaşılabilir elektrikli otomobili" olan 310 km menzili Dacia Spring'i Türkiye'de iddialı bir lansman fiyatıyla satışa sundu.
2022 yılında Avrupa’da bireysel kullanımda en çok satan üçüncü elektrikli otomobil olan Dacia'nın 310 km menzilli ve yüzde 100 elektrikli modeli Dacia Spring Türkiye'de...
65 bg/48 kW güce sahip olan Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan otomobil, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde ise 310 km menzil sunuyor. Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede %80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.
Spring'in Extreme donanımı yeni malzemeler ve yenilikçi özelliklerle maceracı esintilere sahip bir tasarım olarak öne çıkıyor. Bu donanımın tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, aracın farlarının altında, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve iç detaylarda yer alan dekoratif parçalarda bakır rengi kullanılıyor. Aracın iç tasarımı da dikkat çekici. Kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topoğrafik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları, navigasyon ekranı çerçevesinde, iç kapı dekorasyonunda ve koltuk döşeme dikişlerinde de bakır rengi dekorlar bulunuyor. Dacia Spring Extreme, tamamen yeni “Arduvaz Mavi” renk seçeneğine ek olarak Su Mavisi, Elmas Gri, Buz Beyazı, Magma Kırmızı ve Yosun Yeşili renkleriyle satın alınabiliyor.
%100 elektrikli Dacia Spring, kapılarının gerisinde geniş bir iç mekan sunuyor. Arka bölümde, geniş tavan yüksekliği ve 100 mm diz mesafesi sunan Spring’de katlanabilir arka koltuk sırası sayesinde, alan istediğiniz zaman kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabiliyor. Büyük ve kapalı torpido gözü, kapı eşikleri ve orta konsol ile birlikte 23,1 litrelik saklama kapasitesi güçlü bir avantaj sağlıyor. Yeni Dacia Spring, 290 litreden 620 litreye kadar genişletilebilen bagaj hacmiyle oldukça cömert bir yükleme kapasitesi de sunuyor.