Yüzde 100 elektrikli Dacia Spring iddialı fiyatıyla Türkiye'de

65 bg/48 kW güce sahip olan Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan otomobil, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde ise 310 km menzil sunuyor. Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede %80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.