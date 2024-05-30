Yüzde 100 elektrikli İtalyan ticari araç Türkiye'de
Türkiye pazarına kısa bir süre önce giriş yapan İtalyan SWM Motors, sadece 45 dakikalık şarjla 305 km menzil sunan yüzde 100 elektrikli hafif ticari aracı SWM X30L EV'i rekabetçi bir fiyatla Türkiye'de satışa sundu.
Türkiye otomotiv pazarı, potansiyeli ve dinamik yapısıyla küresel oyuncuların yakın takibi altında. Bu kapsamda kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapan ve Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM markası, ürün gamını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye’de ATMO Grubu’nun temsil ettiği marka, G01, G01F ve G03F olmak üzere üç farklı benzinli SUV modeliyle giriş yaptığı Türkiye pazarına yeni bir modelini daha getirmeye başladı. Markanın yeni elektrikli hafif ticari modeli X30L EV, başta KOBİ’ler olmak üzere çalışma hayatına elektriğin çevreci özellikleri ve ekonomisini kazandıracak.
4.495 mm’lik uzunluğu ile kompakt boyutlara sahip olan yeni X30L EV, buna rağmen 2.925 mm’lik aks aralığı ile sınıfının en geniş yükleme alanlarından birini sunuyor. 2510x1475x1350 ölçülerine sahip 5 metreküplük yükleme alanıyla rakiplerinden ayrışan yeni araç, 700 kilogramlık taşıma kapasitesiyle de dikkat çekiyor.
Tek parça çelik bariyer ALL FLAT teknolojisi ve yüksek mukavemetli alüminyum döşeme tasarımıyla çok geniş bir yükleme alanı sunabilen X30L EV, kompakt boyutları sayesinde yer altı otoparkları gibi kapalı alanlarda bile kullanım kolaylığı sağlıyor.