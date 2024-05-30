Yüzde 100 elektrikli İtalyan ticari araç Türkiye'de

Türkiye’de ATMO Grubu’nun temsil ettiği marka, G01, G01F ve G03F olmak üzere üç farklı benzinli SUV modeliyle giriş yaptığı Türkiye pazarına yeni bir modelini daha getirmeye başladı. Markanın yeni elektrikli hafif ticari modeli X30L EV, başta KOBİ’ler olmak üzere çalışma hayatına elektriğin çevreci özellikleri ve ekonomisini kazandıracak.