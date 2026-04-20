Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo..
Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli kompakt segmentte dengeleri değiştirecek olan tüm dünyada satış rekorları kıran Polo serisinin elektrikli versiyonu olan yeni yüzde 100 elektrikli ID.3 Neo modelini tanıttı. 630 kilometreye kadar menzil sunan en üst versiyonuyla dikkat çeken ID.3 Neo, şık tasarımı, artırılmış malzeme kalitesi ve hızlı şarj özellikleriyle yola inmeye4 hazırlanıyor.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli ürün gamının en önemli oyuncularından biri olan ID.3'ü kapsamlı bir değişimden geçirerek ID.3 Neo ismiyle tanıttı.
1 / 17
Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki agresif büyümesine karşı geliştirilen ID.3 Neo, hem tasarımda hem de teknolojide kullanıcı dostu bir yaklaşımla geliyor.
2 / 17
ID.3 Neo'nun en büyük sürprizi iç mekanda yaşandı. Volkswagen, gelen yoğun eleştirileri dikkate alarak orta konsolda ve direksiyon üzerindeki karmaşık dokunmatik kontrolleri kaldırdı.
3 / 17
Artık daha ergonomik ve kullanımı kolay fiziksel düğmeler kokpitteki yerini aldı.
4 / 17