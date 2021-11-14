Zirvenin sahibi değişmedi! İşte ikinci el otomobil pazarında en çok satılan 10 marka
İkinci el otomobil pazarında en çok tercih edilen markalar belli oldu. Zirvenin sahibi yine Volkswagen oldu.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporu verilerine göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı satışları, bir önceki aya kıyasla yüzde 6 artarak 121 bin 149 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.
Satışlar, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 42 azaldı. Bu yılın 10 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 24 düşüş kaydetti.
Ekimde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.
EN ÇOK SATILAN 10 MARKA
Bu yılın ekim ayında ikinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 17 bin 509 adet satışla Volkswagen oldu. VW'yi 15 bin 484 adetle Renault ve 12 bin 89 adetle Ford izledi.
İlk üçün ardından 11 bin 333 satışla Fiat, 6 bin 860'la Opel, 6 bin 386 adetle Mercedes–Benz, 6 bin 227 adetle BMW, 6 bin 116 adetle Hyundai, 5 bin 621 adetle Peugeot ve 4 bin 291 adetle Toyota ilk on içinde yer aldı.
Böylece geçen ay ikinci el on-line binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 121 bin 149 adet aracın yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.