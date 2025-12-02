Zorunlu trafik sigortasında için Aralık ayı zammı belli oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Aralık ayı zammı da yeni azami prim listesi de belli oldu...
Trafik sigortası poliçe primleri için güncellenen tarifeler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte Aralık ayında zorunlu trafik sigortası poliçelerine yapılacak zam oranı da açıklandı.
Otomobil, taksi, otobüs, traktör, motosiklet gibi araç sahiplerinin tamamını ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı.
Açıklanan verilere göre İstanbul’da otomobil almak isteyen bir sürücü, aracını 4’üncü basamaktan sigortalatmak isterse en az 15 bin 60 lira ödeme yapmadan trafiğe çıkamayacak.
Trafik sigortası olmadan yola çıkılması halinde ise polis tarafından ceza uygulanacak ve araç trafikten men edilebilecek.
