  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Zorunlu trafik sigortasında için Aralık ayı zammı belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında için Aralık ayı zammı belli oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Aralık ayı zammı da yeni azami prim listesi de belli oldu...

Zorunlu trafik sigortasında için Aralık ayı zammı belli oldu - Resim: 1

Trafik sigortası poliçe primleri için güncellenen tarifeler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte Aralık ayında zorunlu trafik sigortası poliçelerine yapılacak zam oranı da açıklandı. 

1 / 8
Zorunlu trafik sigortasında için Aralık ayı zammı belli oldu - Resim: 2

Otomobil, taksi, otobüs, traktör, motosiklet gibi araç sahiplerinin tamamını ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı.

2 / 8
Zorunlu trafik sigortasında için Aralık ayı zammı belli oldu - Resim: 3

Açıklanan verilere göre İstanbul’da otomobil almak isteyen bir sürücü, aracını 4’üncü basamaktan sigortalatmak isterse en az 15 bin 60 lira ödeme yapmadan trafiğe çıkamayacak.

3 / 8
Zorunlu trafik sigortasında için Aralık ayı zammı belli oldu - Resim: 4

Trafik sigortası olmadan yola çıkılması halinde ise polis tarafından ceza uygulanacak ve araç trafikten men edilebilecek.

4 / 8