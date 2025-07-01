Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu

Tüm araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasında primler her ay yeniden belirleniyor. 8 basamaktan oluşan primlerde en düşük basamak 0, en yüksek basamak ise 8 oluyor. 0'ıncı basamaktaki sürücülerin trafik sigortaları en yüksek çıkarken 8'inci basamakta olanların primleri düşük çıkıyor.