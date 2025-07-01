Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu
Araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken trafik sigortasında temmu ayı primleri belli oldu.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu. Sigorta Bilgi Merkezi Temmuz ayına ilişkin azami brüt primleri duyurdu.
Tüm araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasında primler her ay yeniden belirleniyor. 8 basamaktan oluşan primlerde en düşük basamak 0, en yüksek basamak ise 8 oluyor. 0'ıncı basamaktaki sürücülerin trafik sigortaları en yüksek çıkarken 8'inci basamakta olanların primleri düşük çıkıyor.
Her şehir, araç grubu, benzin, dizel, LPG veya elektrikli olup olmaması, özel ya da tüzel kişi adına tesciline göre primler belirleniyor.
Her ay da primlere yüzde 2 oranında artış yapılıyor.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, İstanbul'da benzin, dizel, LPG'li otomobilin 0'ıncı basamaktaki prim ücreti 42 bin 679 lira, 4'üncü basamaktaki ücreti 14 bin 226 lira, 8'inci basamaktaki ücreti 7113 lira oldu.
Elektrikli araçlarda ise 0'ıncı basamak 38 bin 411 lira, 4'üncü basamaktaki ücreti 12 bin 804 lira, 8'inci basamaktaki ücreti 6402 lira oldu.