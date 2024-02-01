100 yaşını geçen sağlıklı insanların ortak özellikleri belli oldu
Dünya genelinde sayıları az da olsa 100 yaşını geçmiş ve sağlıklı insanlar üzerinde yapılan araştırmaların sonucunda yaşlı ama sağlıklı insanların 8 ortak özelliği belirlendi.
Genetik faktörler ve çevresel etkilerin yanı sıra, psikolojik bazı özellikler 100 yaşını geçenlerde ortak olarak gözlemlenebiliyor. Uzmanların araştırmaları sonucu, 100 yaşını geçenlerde görülen sekiz özelliği inceledik.
İspanya'da Madrid Üniversitesi'nden akademisyen Maria Dolores Merino, 100 yaşını geçenleri yıllardır gözlemliyor. Son çalışmalarından birinde, uzun yaşayanların bazı ortak özelliklerini sekiz kategoride topladı.
1. ZİNDELİK VE YAŞAMA GÜCÜ
100 yaşını geçenlerde görülen en karakteristik özelliklerden biri, zindelik. Canlı ve enerjik hissetmeye yönelik istek, önemli bir psikolojik etken. Araştırmacı Maria Dolores Merino, "Görüşme yaptığımız 100 yaşını geçen kişiler, hayata devam etmek için net bir arzuya sahipti" diyor: "Onlarla konuştuğunuzda, 100 yaşını devirdiklerini asla tahmin etmezsiniz. Genel olarak çok daha genç birinin kişiliğini sergiliyorlar."
Merino'nun araştırmasında yer alan kişiler arasında, 98 yaşına kadar çalışmaya bir şekilde devam edenler de var. Her gün merdiven inip çıkmak, kart oyunları oynamak, Sudoku çözmek gibi fiziksel ya da düşünsel aktiviteleri günlük rutinlerinde devam ettiriyorlar. ABD'deki Boston kentinde, 100 yaşın üzerindekileri inceleyen bir projenin yürütücüsü Stacy Andersen'in gözlemi de bu yönde: "Bu kişilerin çoğunluğu, yaşamaktan keyif aldıklarını söylüyor. Bu muhteşem bir şey."