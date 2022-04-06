30 yıllık araştırma: Alzheimer hastalığının genetik şifresi çözüldü
Bilim insanları, 30 yıl boyunca yaklaşık 800 bin kişi üzerinde çalışarak Alzheimer hastalığına neden olan 42 yeni geni ortaya çıkardı.
Alzheimer için bugüne kadarki en büyük genetik risk çalışmasında, hastalığın gelişimiyle bağlantılı 42 gen daha ortaya çıkarıldı.
"ÇIĞIR AÇAN BİR ÇALIŞMA"
Cardiff Üniversitesi'ndeki Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü'nün merkez direktörü Julie Williams, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, Alzheimer araştırması alanında çığır açan bir çalışmadır. Aynı zamanda 30 yıllık bir araştırmanın doruk noktasıdır.
RİSKİN YÜZDE 60-80'İ GENLERDE
Sigara, egzersiz ve beslenme gibi yaşam tarzı faktörleri Alzheimer gelişimimizi etkiliyor ve şimdi bunları ele almak için harekete geçmek, riski kendimiz azaltmanın olumlu bir yolu. Ancak, hastalık riskinin yüzde 60-80'i genetiğimize dayanıyor ve bu nedenle biyolojik nedenleri araştırmaya ve dünya çapında etkilenen milyonlarca insan için çok ihtiyaç duyulan tedavileri geliştirmeye devam etmeliyiz" diye konuştu.
Bununla birlikte, daha önce bilinmeyen genler, iyi bilinen APOE e4 geninin veya , Alzheimer ilerledikçe yıkıcı sonuçlarla beyinde biriken iki ayırt edici protein olan amiloid beta ve tau'nun gelişiminin yanı sıra, hastalığın ilerlemesi için ek yollara işaret ediyor.