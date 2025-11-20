5 kez yendiği kansere 6'ncı kez yakalandı: 'Kanserler beni seviyor, ben de onları. Mücadeleye devam'

İlk kez 16 yaşında lenf kanseriyle tanışan Danışmaz, ardından koltuk altı nüksü, meme kanseri, tiroid kanseri ve böbrek kanserini yendi. Şimdi de yumuşak doku kanseri (sarkom) ile mücadele ediyor. Bu hastalıklar sonucunda sol meme, sol böbrek, safra kesesi, tiroit hormonları ve lenf bezlerini kaybeden Sema Danışmaz, yaşadığı zorlu süreçlere rağmen yaşama sevincini kaybetmedi.