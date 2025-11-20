5 kez yendiği kansere 6'ncı kez yakalandı: 'Kanserler beni seviyor, ben de onları. Mücadeleye devam'
Samsun'da 16 yaşından beri hastalıklarla mücadele eden ve şimdi 60 yaşında olan 5 kez farklı türdeki kanserleri yenmeyi başaran bir kadın şimdi de 6'ncı defa kansere yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Sema Danışmaz, hayatının 44 yılını kanserle mücadele ederek geçirdi. Tam 5 kez farklı türdeki kanserleri yenen Danışmaz, şimdi de 6'ncı defa yakalandığı kanseri atlatmak için mücadele ediyor.
İlk kez 16 yaşında lenf kanseriyle tanışan Danışmaz, ardından koltuk altı nüksü, meme kanseri, tiroid kanseri ve böbrek kanserini yendi. Şimdi de yumuşak doku kanseri (sarkom) ile mücadele ediyor. Bu hastalıklar sonucunda sol meme, sol böbrek, safra kesesi, tiroit hormonları ve lenf bezlerini kaybeden Sema Danışmaz, yaşadığı zorlu süreçlere rağmen yaşama sevincini kaybetmedi.
Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Danışmaz, hastalıklarla mücadele sırasında edindiği tecrübesiyle lösemili çocuklara moral veriyor.
Dernek bünyesinde kurulan atölyelerde Danışmaz ve gönüllü kadınlar, oyuncak, giyecek ve yiyecekler üretip, düzenledikleri kermeslerde satıyor.