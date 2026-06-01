5 yaşında tam 90 kiloydu... 11 yaşındaki değişimi herkesi şaşırttı!
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde doğuştan leptin hormonu eksikliği nedeniyle 5 yaşında 90 kiloya kadar çıkan 11 yaşındaki Yağız Bekte, Sağlık Bakanlığı onaylı özel tedavi sayesinde 40 kiloya düştü. Bir dönem solunum cihazına bağlanan ve yürüyemeyen Yağız, artık yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sedat ve Sevda Bekte çiftinin çocukları Yağız Bekte, tıp dünyasında nadir görülen ve inanılmaz bir değişim hikayesine imza attı.
Doğuştan "leptin hormonu eksikliği" teşhisi konulan ve tokluk hissi yaşamadığı için 5 yaşında 90 kiloya kadar ulaşan Yağız, Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir tedavi protokolü sayesinde 11 yaşında 40 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.
Leptin (tokluk) hormonunun doğuştan eksik olması, Yağız'ın bebeklik döneminden itibaren hızla kilo almasına neden oldu.
Minik Yağız henüz 1,5 yaşındayken 32 kiloya, 2 yaşında 37 kiloya ve 3 yaşında 55 kiloya ulaştı. 5 yaşına geldiğinde tartıda 90 kiloyu gören Yağız, aşırı kilolarının organlara yaptığı baskı nedeniyle bir dönem solunum cihazına bağlanmak zorunda kaldı. Aşırı obezite nedeniyle yürümekte dahi zorlanan küçük çocuk, yaşıtlarının katıldığı hiçbir etkinliğe dahil olamıyordu.