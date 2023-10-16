5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı

'5 YILDIZLI OTEL AYARINDA OLMUŞ'

Hastaneyi çok beğendiğini kaydeden hasta yakını Nur Mehmet Yıldız, "Hastaneyi çok güzel buldum, tertemiz. 5 yıldızlı otel ayarında olmuş. Gültepe'den buraya arkadaşımın eşini getirdim. Yol olarak uzak ama hastane çok güzel. İnşallah doktorlar da iyi olur. Yakın oturanlar için çok iyi. Özel aracımızla geldik. Yeni açıldığı için yollar boş. İlerleyen zamanda hastalar akın akın gelirse, trafik de olur. Hastane gayet güzel. Yapanların eline sağlık. Kadın doğum polikliniğine geldik. Bekliyoruz" dedi.