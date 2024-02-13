83 yaşında yarışlara katılan ünlü isim 7 gençlik sırrını açıkladı

Maroon, sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya başladı. 53 yaşında ilk Ironman Triatlonu’na katıldı ve bugüne kadar sekiz kez bitirdi. 2022’de Ulusal Yaşlılar Oyunları triatlonunda kendi yaş grubunda ikinci oldu.

Ünlü cerrahın uyguladığı 4 diyet kuralı ve 3 tavsiye şunlar: