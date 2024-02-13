83 yaşında yarışlara katılan ünlü isim 7 gençlik sırrını açıkladı
40 yaşına geldiğinde merdiven çıkamayan ünlü beyin cerrahı Joseph Maroon, 83 yaşında yarışlara katılan bir sporcu olmasını sağlayan 4'ü diyet, 3'ü yaşam tavsiyesi olan 7 sırrını açıkladı.
Ekonomist'in haberine göre Joseph Maroon, 40 yaşındayken sağlığına dikkat etmeyen, fast food yiyen ve egzersiz yapmayan biriydi. Aynı yıl babasını kaybedince depresyona girdi. Bir arkadaşı ona koşmayı tavsiye edince hayatı değişti.
1 / 12
Maroon, sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya başladı. 53 yaşında ilk Ironman Triatlonu’na katıldı ve bugüne kadar sekiz kez bitirdi. 2022’de Ulusal Yaşlılar Oyunları triatlonunda kendi yaş grubunda ikinci oldu.
Ünlü cerrahın uyguladığı 4 diyet kuralı ve 3 tavsiye şunlar:
2 / 12
1- Akdeniz tipi diyet. Bitki bazlı besleniyor ve meyve, sebze, tam tahıl, fasulye, bakliyat ve zeytinyağı gibi sağlıklı gıdalar tüketiyor. Ara sıra yağlı balık ve kırmızı et de yiyor.
3 / 12
2- Ultra işlenmiş gıdalardan uzak duruyor
4 / 12