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  3. 11 Kasım 2020 19:21

ABD merkezli ilaç şirketinden yeni koronavirüs aşı açıklaması

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, koronavirüs aşısının etkili olup olmadığının bu ay içinde belli olacağını belirtti.

ABD merkezli ilaç şirketinden yeni koronavirüs aşı açıklaması

ABD'de Credit Suisse Sanal Sağlık Konferansı’nda konuşan Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, şirketin geliştirdiği aşının denemelerindeki ara sonuçları bu ay içinde açıklanacağını söyledi.

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ABD merkezli ilaç şirketinden yeni koronavirüs aşı açıklaması

Bancel sonuçların olumlu gelmesi halinde Moderna'nın Aralık ayı başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Acil Kullanım İzni (EUA) için başvuruda bulunacağını sözlerine ekledi.

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ABD merkezli ilaç şirketinden yeni koronavirüs aşı açıklaması

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ABD merkezli ilaç şirketinden yeni koronavirüs aşı açıklaması

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