ABD'de yeni ölümcül salgın alarmı!

İki estetik ameliyat yapan kliniğin 13 Mayıs’ta kapandığını ifade eden CDC, hastalığa maruz kalma olasılığı taşıyan kişilere ulaşmak için çalıştıklarını belirterek Meksika Sağlık Bakanlığı’nın bu iki klinikte ameliyat olmuş 221 ABD’li hastanın kimlik bilgilerini kendilerine gönderdiğini ifade etti.