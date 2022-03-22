Ağız kokusunun sebepleri neler? Ağız kokusu nasıl geçer?
Sosyal hayatta hemen hemen herkesin büyük korkularından biri ağız kokusudur. Ağız ve diş sağlığına ve bakımına dikkat ederek bu korkunuzdan kurtulabilirsiniz. İşte ağız kokusuna neden olan faktörler...
1. Uygun Olmayan Ağız Hijyeni
Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.
2. Diş Çürükleri
Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.
3. Diş Taşları
Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları
ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.
4. Dilin Fırçalanmaması
Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.