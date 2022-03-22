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Ağız kokusunun sebepleri neler? Ağız kokusu nasıl geçer?

Sosyal hayatta hemen hemen herkesin büyük korkularından biri ağız kokusudur. Ağız ve diş sağlığına ve bakımına dikkat ederek bu korkunuzdan kurtulabilirsiniz. İşte ağız kokusuna neden olan faktörler...

Ağız kokusunun sebepleri neler? Ağız kokusu nasıl geçer? - Resim: 1

1. Uygun Olmayan Ağız Hijyeni 

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. 

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Ağız kokusunun sebepleri neler? Ağız kokusu nasıl geçer? - Resim: 2

2. Diş Çürükleri  

Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır. 

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Ağız kokusunun sebepleri neler? Ağız kokusu nasıl geçer? - Resim: 3

3. Diş Taşları 

Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları    

ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur. 

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Ağız kokusunun sebepleri neler? Ağız kokusu nasıl geçer? - Resim: 4

4. Dilin Fırçalanmaması 

Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır. 

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