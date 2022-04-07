Ağızda çıkan yaralara dikkat! Hastalık habercisi olabilir
Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, ağız bölgesinde iyileşmeyen yaralara karşı uyarıda bulundu.
HIV pozitif hastalarda ağız içi mantar enfeksiyonun da artış görülür. Oral mukozada beyaz görüntüler, genellikle genç bireylerde dudak kenarlarında kırmızı beyaz lezyonlar HIV bulgusu olabilir.
AIDS tablosunda yoğun diş eti problemleri görülür. Neredeyse tüm aids hastalarında diş eti iltihabı (gingivitis) görülür. Diş eti problemleri ağrılı ve yoğun kanamalıdır. Ağız içinde ağrısız genellikle damak bölgesinde morumsu kahverengi lezyonlar HIV’ i işaret edebilir.
Papillom virüsü olarak adlandırdığımız HPV virüsü ise ağız bölgesinde karnabahar görünümlü lezyonlar oluşturabilir.
Baş boyun bölgesi vücudun damar ağının en yoğun bulunduğu bölgedir. Bu bölgede oluşabilecek kötü huylu yapıların lenf drenaj sistemi ile vücudun diğer bölgelerine yayılma ihtimali çok yüksektir.