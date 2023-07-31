Alzheimer aşısının ilk sonuçları açıklandı
Bilim insanları tarafından geliştirilen Alzheimer aşısının ilk deney sonuçları açıklandı. Aşının hastalık sürecinde beyinde oluşan iltihapları azalttığı ve davranışlarda iyileşmeye yardımcı olduğu belirtildi.
Amerika Kalp Derneği'nin 2023 Temel Kalp Damar Bilimleri Konferansı'na Tokyo'daki Juntendo Üniversitesinden katılan araştırmacılar, Alzheimer hastalığının seyrini değiştirebileceği düşünülen aşıya ilişkin çalışmalarını sundu.
Araştırmacılar, Alzheimer ile ilişkilendirilen yaşlanma belirtisi glikoproteinleri (SAGP) taşıyan hücreleri yok ettiğini ifade ettikleri aşının etkilerini, fareler üzerinde deneyler yaparak gözlemledi.
Bu kapsamda, farelerin beyin fizyolojisini değiştirerek Alzheimer hastası insan beyni ile benzer koşullar sağlayan bilim insanları, kontrol grubunda değişiklik yapmazken deney grubundaki farelere ikinci ve dördüncü aylarda SAGP aşısı yaptı.
Alzheimer'ın ileri evrelerindeki hastaların endişe belirtileri göstermediğini ve dikkatlerini toplayamadığını hatırlatan araştırmacılar, altıncı ayda yapılan labirent deneylerinde aşılı farelerin sağlıklı farelerdeki gibi tedirgin ve dikkatli davrandıklarını belirtti.