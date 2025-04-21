Alzheimer hastalığı için çığır açacak buluş

Hospital del Mar Araştırma Enstitüsü ve Barselona Beta Beyin Araştırma Merkezi’nden (BBRC) araştırmacılar, Alzheimer riskini belirlemek için kullanılan ‘phospho-tau217’ biyobelirtecinin, hastalığın erken evrelerinde bile etkili olduğunu gösterdi. Çalışma, dört hastane tabanlı grup ve İsveç'teki birincil bakım grubu olmak üzere toplam 1 bin 767 kişinin verilerini analiz etti.