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Alzheimer hastalığında çığır açacak buluş

Dünyanın en sinsi ve ölümcül hastalıklarından biri olan Alzheimer ile mücadelede hastalığı yavaşlatmanın yolu bulundu.

Alzheimer hastalığında çığır açacak buluş - Resim: 1

ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly’nin geliştirdiği donanemab isimli ilacın “güçlü ve anlamlı” bir sonuç elde ettiği belirtildi. Şirket, yapılan klinik testler sonucunda elde edilen resmi verileri kamuoyu ile paylaştı.

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Alzheimer hastalığında çığır açacak buluş - Resim: 2

Yapılan açıklamada şirketin geliştirdiği ilacı alan katılımcılarda hastalığının ilerleme riskinin yüzde 40 oranında azaldığı tespit edildi.

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Alzheimer hastalığında çığır açacak buluş - Resim: 3

Açıklamada, “Erken dönem demans hastaları için büyük bir fırsat” denilirken California Üniversitesi’nde görevli Dr. Gil Rabinovici, “Bu Alzheimer hastalığı için moleküler terapi alanında yeni bir çağın başlangıcı” açıklamasını yaptı.

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Alzheimer hastalığında çığır açacak buluş - Resim: 4

Bu yılın sonunda onay çıkması beklenen ilaç böylelikle piyasadaki üçüncü ilaç olacak.

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