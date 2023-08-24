Alzheimerın en doğal düşmanları açıklandı

Dr. Candrawinata, 50 yaşındaki 2.800 katılımcıyla yapılan ve flavonoid bakımından zayıf gıdalar tüketenlerin 20 yıllık bir süre içinde Alzheimer ve buna bağlı demanslara yakalanma olasılığının iki ila dört kat daha fazla olduğunu ortaya koyan bir ABD araştırmasına da atıfta bulundu.