Alzheimerın en doğal düşmanları açıklandı
Çağın en korkulan rahatsızlığı olan ve bilim insanlarının çözüm üretebilmek için yıllardır uğraştığı Alzheimer'ın en büyük düşmanı meğer buzdolabımızda saklıymış...
Avustralya’nın Sidney kentinde çalışan gıda bilimcisi Dr. Vincent Candrawinata, düzenli olarak elma yemenin hafızayı geliştirebileceğini ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabileceğini gösteren iyi kanıtlar bulunduğunu söyledi.
Dr. Candrawinata, daha fazla elma yemenin “arabanın anahtarlarını nereye koyduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olabileceğini” çünkü elmanın hafızanın korunmasıyla bağlantılı vitamin ve mineraller içerdiğini ve beyni zararlı maddelerden koruyarak Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilecek flavonoidler bakımından zengin olduğunu söyledi.
Flavonoidler, başka birçok meyve ve sebzede de bulunuyor ve aynı zamanda depresyon ile anksiyete semptomlarını azaltabilen güçlü bir antioksidan madde görevi görüyor.
Dr. Candrawinata, 50 yaşındaki 2.800 katılımcıyla yapılan ve flavonoid bakımından zayıf gıdalar tüketenlerin 20 yıllık bir süre içinde Alzheimer ve buna bağlı demanslara yakalanma olasılığının iki ila dört kat daha fazla olduğunu ortaya koyan bir ABD araştırmasına da atıfta bulundu.