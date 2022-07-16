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Aman dikkat! Maymun çiçeği hastalığının belirtileri değişti

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, maymun çiçeği hastalığının belirtilerinin değiştiğini ortaya koydu.

Aman dikkat! Maymun çiçeği hastalığının belirtileri değişti - Resim: 1

Maymun çiçeği vakaları, 50’den fazla ülkede yayılmaya devam ederken bilim insanları da hastalığın yeni semptomlarını belirlemeye çalışıyor.

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Aman dikkat! Maymun çiçeği hastalığının belirtileri değişti - Resim: 2

Yapılan yeni araştırmada hem vakaların arttığı hem de virüsün beklenen orandan 12 kat daha fazla mutasyona uğramış olduğu keşfedildi.

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Aman dikkat! Maymun çiçeği hastalığının belirtileri değişti - Resim: 3

Sözcü gazetesinin aktardığına göre, İngiltere’de yapılan yakın tarihli bir çalışma, yeni varyantın daha önceki vakalarda görülen yorgunluk ve ateş yerine; genital ve anal bölgelerdeki cilt lezyonları da dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklara benzer semptomlarla birlikte geldiğini ortaya çıkardı.

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Aman dikkat! Maymun çiçeği hastalığının belirtileri değişti - Resim: 4

Yeni varyantın daha önceki vakalarda görülen yorgunluk ve ateş yerine; cinsel yolla bulaşan hastalıklara benzer semptomlarla birlikte geldiği belirtiliyor.

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