Aman dikkat! Maymun çiçeği hastalığının belirtileri değişti
İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, maymun çiçeği hastalığının belirtilerinin değiştiğini ortaya koydu.
Maymun çiçeği vakaları, 50’den fazla ülkede yayılmaya devam ederken bilim insanları da hastalığın yeni semptomlarını belirlemeye çalışıyor.
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Yapılan yeni araştırmada hem vakaların arttığı hem de virüsün beklenen orandan 12 kat daha fazla mutasyona uğramış olduğu keşfedildi.
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Sözcü gazetesinin aktardığına göre, İngiltere’de yapılan yakın tarihli bir çalışma, yeni varyantın daha önceki vakalarda görülen yorgunluk ve ateş yerine; genital ve anal bölgelerdeki cilt lezyonları da dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklara benzer semptomlarla birlikte geldiğini ortaya çıkardı.
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Yeni varyantın daha önceki vakalarda görülen yorgunluk ve ateş yerine; cinsel yolla bulaşan hastalıklara benzer semptomlarla birlikte geldiği belirtiliyor.
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