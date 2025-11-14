Anne ile 2 çocuğunu hayattan koparan gıda zehirlenmesi sonrası kritik uyarı

"Tüketici ve hazırlayıcıların dikkat etmesi gerekiyor"

Midyenin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına uymanın kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göral, "Hazırlayan kişinin elleri, bıçaklar, malzemeler ve kesme tahtaları temiz olmalı; yemek yedikten sonra ellerin de temiz olması gerekiyor. Bakteri temasına bağlı bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi durumlar yemek yedikten 15 dakikadan 3 saate kadar ortaya çıkabilir. Hafif vakalar dinlenme ve sıvı gıdalarla atlatılabilir, fakat orta ve ağır vakalarda mutlaka hekime başvurulmalı" ifadelerini kullandı.