Anne sütünün koronavirüse karşı önemi: 10 ay boyunca salgılanmaya devam ediyor
ABD’de yapılan yeni bir çalışma, daha önce Covid-19 ile enfekte olan ya da mRNA aşısı yaptıran emziren annelerdeki antikorların 10 ay boyunca sütlerinde salgılanmaya devam ettiğini ortaya çıkardı.
ABD’de New York Mount Sinai Hastanesi’nden araştırmacılar, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile enfekte olan emziren kadınların sütlerinde 10 aya kadar virüsü nötralize eden antikorların salgılanmaya devam ettiğini gösterdi.
Bilim insanları bu durumun, emzirmenin bebekleri hastalıktan korumaya yardımcı olmada oynayabileceği önemli rolü vurgulamasının yanı sıra, bu tür antikorların ciddi Covid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılabileceğini söyledi.
Küçük çocukların ciddi Covid-19 geliştirme riski yaşlılara veya altta yatan sağlık koşullarına sahip olanlara göre daha az olmasına rağmen, bir yaşın altındaki yaklaşık 10 bebekten biri, enfekte olmaları durumunda ciddi hastane bakımına ihtiyaç duyuyor.
Çalışmayı yöneten Dr. Rebecca Powell, “Anne sütünün bebeğin güçlü bir bağışıklık oluşturmasındaki önemini hali hazırda biliyorduk. Bu nedenle sütte, corona virüse karşı antikor olup olmadığını ve ne kadar süre koruyucu olacağını bilmek çok önemli bir bulgu” diye konuştu.