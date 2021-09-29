Anne sütünün koronavirüse karşı önemi: 10 ay boyunca salgılanmaya devam ediyor

Çalışmayı yöneten Dr. Rebecca Powell, “Anne sütünün bebeğin güçlü bir bağışıklık oluşturmasındaki önemini hali hazırda biliyorduk. Bu nedenle sütte, corona virüse karşı antikor olup olmadığını ve ne kadar süre koruyucu olacağını bilmek çok önemli bir bulgu” diye konuştu.