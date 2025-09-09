Antalyalı minik Mert'in gizemli rahatsızlığına teşhis konulamadığı için tedavi olamıyor

Mert için hayatlarını tamamen değiştiren aile, tüm vakitlerini çocuklarının yanında geçirmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan M.K., çalışma saatlerini ve izinlerini oğlunu fizik tedaviye ve dil terapisine götürdüğü günlere göre ayarlamaya başladı. Yaşı gereği okula başlaması gereken Mert K.'in kaydı, yakında bir okula yapıldı. Kaynaştırma öğrencisi olarak okula başlaması gereken ancak tek başına hareket dahi edemeyen Mert okula başlayamadı. Mert K., raporu olmadığı için evde de eğitim alamıyor. Yurt dışından gelen ilaçlar ve tanı konulabilmesi için gidilen farklı doktorlar nedeniyle maddi olarak da zor günler yaşayan aile, çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor.