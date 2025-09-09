Antalyalı minik Mert'in gizemli rahatsızlığına teşhis konulamadığı için tedavi olamıyor
Antalya'da hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, konuşamayan, tek başına hiçbir şey yapamayan Mert K. (6), net bir tanı konulamadığı için tedavi olamıyor. Mert'in ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için yardım bekliyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan M.K. ve M.K. çiftinin Mert adını verdikleri 2'nci çocukları, 2019 yılında dünyaya geldi. Doğumdan kısa süre sonra Mert'in hareketlerinde değişiklikler fark eden çift, dengede duramayan çocuklarını doktora götürdü. Burada yapılan kontrollerde tanı konulamadı ve kontrol altında kalacağı söylendi. Ancak Mert'in yaşı ilerledikçe sağlığı daha da bozuldu.
Mert'in ailesi, çocuklarını şehir şehir gezdirerek farklı doktorlarda çözüm aradı. Net bir tanı konulamayan Mert'e, ilaçlarını alabilmesi için serebral palsi hastası olduğuna dair rapor düzenlendi. Desteksiz yürüyemeyen, konuşamayan, istem dışı hareketler yapan Mert K. için doktorlar, distoni ve kore hastalıklarına dair belirteler olduğunu kaydetti.
Mert için hayatlarını tamamen değiştiren aile, tüm vakitlerini çocuklarının yanında geçirmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan M.K., çalışma saatlerini ve izinlerini oğlunu fizik tedaviye ve dil terapisine götürdüğü günlere göre ayarlamaya başladı. Yaşı gereği okula başlaması gereken Mert K.'in kaydı, yakında bir okula yapıldı. Kaynaştırma öğrencisi olarak okula başlaması gereken ancak tek başına hareket dahi edemeyen Mert okula başlayamadı. Mert K., raporu olmadığı için evde de eğitim alamıyor. Yurt dışından gelen ilaçlar ve tanı konulabilmesi için gidilen farklı doktorlar nedeniyle maddi olarak da zor günler yaşayan aile, çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor.
İlk çocuklarının böbrek nakli olabilmesi için Antalya'ya taşındıklarını söyleyen M.K., “Mert doğduktan kısa süre sonra başını tutamama, denge kuramama gibi şikayetlerden nörolojiye başvurduk. Bu zamana kadar yapılan bütün tetkiklerde distoni olduğunu söylediler. Ancak net bir tanı alamadık. Mert'te istem dışı hareketler var. Denge kuramıyor, konuşamıyor, yürüyemiyor ve tamamen bize bağımlı. Birçok doktora başvurduk ama net bir tanı yok. Raporların tamamı serebral palsi olarak çıkıyor" dedi.