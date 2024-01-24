Antik virüs tehlikesi: Bilim insanları yeni ölümcül salgın için adres verdi

ANTİK VİRÜSLER ORTAYA ÇIKABİLİR

Uzmanlar, antik çağlara uzanan bir hastalık tarafından yeni bir küresel tıbbi acil durumun tetiklenebileceği korkusunu dile getiriyor.

Bu nedenle eski mikroorganizmaların neden olduğu bir hastalığın erken vakalarını tespit edecek bir izleme ağı oluşturulması planlanıyor.