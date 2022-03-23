Aracı olanlar dikkat! Otomobilinizin iç hava kalitesi sağlığınızı tehdit ediyor

Evlerimizdeki ve ofislerimizdeki havadan 5 kat daha kirli!

Hayatımıza büyük bir kolaylık ve konfor sunan arabaların, sağlığımız için tehdit oluşturduğunu biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar, günlük yaşantımızda önemli bir yeri olan arabaların iç hava kalitesinin; evlerimizdeki ve ofislerimizdeki havadan 5 kat daha kirli olduğunu gösteriyor. Araç içerisindeki hava kirliliği ise bir takım sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Araba kullanırken; baş ağrısı, mide bulantısı veya boğaz ağrısı gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız eğer nedeni araç içerisinde bulunan ve çapları 0.1 ile 2.5 mikron arasında değişen partiküller olabilir. Bu partiküller uzun süre solunduğunda akciğer dokusuna yerleşerek; astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına ve hatta kansere bile neden olabiliyor.