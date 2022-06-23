Asıl vitamini kabuğunda: İşte sarımsağın faydaları

ENFEKSİYON KARŞITI

Sarımsak kadar sarımsak kabuğu da çok etkili bir enfeksiyon karşıtıdır. Bir numaralı doğal antibiyotik olan sarımsak ilaç kadar etkilidir. Sarımsak kabukları da şifa dolu içeriği ile sağlığınıza sağlık katıyor. Peki sarımsak kabukları ne işe yarar, neye iyi gelir? Sarımsak kabuğundan ne yapılır? Sarımsak çöpleri nasıl değerlendirilir? İşte bilmeniz gerekenler...