Aslında ne nezlesiniz, ne de grip... Eski kabusumuz geri döndü
Kış aylarının kabusu domuz gribi geri döndü. Vaka sayıları her gün artarken uzmanlar "Domuz gribi ocak ayı ile birlikte pik yapıyor" diyerek uyardı.
Diyarbakır'da özel bir hastanede görev yapan Çocuk Sağlığı Hastalığı Uzmanı Prof. Doktor Mustafa Taşkesen, mevsimsel gribin yoğun geçtiği bu dönemde çocuklu ailelere uyarılarda bulundu.
Prof. Doktor Mustafa Taşkesen, domuz gribinin aralık ayının başında başlayıp ocak ayında pik yaptığını söyledi.
Prof. Dr. Taşkesen, havaların soğuması ile başlayan mevsimsel gribin, halk arasında bilinen ismi ile domuz gribinin aralık ayının başında başlayıp ocak ayında pik yaptığını söyledi.
Vatandaşların nezle ile gribi karıştırdığını ikisinin birbirinden farklı hastalıklar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Taşkesen, ''Nezle, burun akıntısı, hapşırık gibi günlük hayatta işimizi çok etkilemeyen, hayatımızı çok etkilemeyen, bizi yatağa yatırmaya neden olmayan bir çoğumuzun geçirdiği basit enfeksiyondur, ama grip öyle değil, grip çok daha ağır. Grip gerçekten vatandaşları işinden ediyor. Birkaç gün yatağa bağımlı hale getirebiliyor. Çok ciddi yüksek ateş, kas ağrıları, bulantı, kusma, ishal yapabiliyor ve geçirdiğimiz korona virüs hastalığından çok daha ağır olabiliyor bazı durumlarda'' dedi.