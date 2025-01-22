Aslında ne nezlesiniz, ne de grip... Eski kabusumuz geri döndü

Vatandaşların nezle ile gribi karıştırdığını ikisinin birbirinden farklı hastalıklar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Taşkesen, ''Nezle, burun akıntısı, hapşırık gibi günlük hayatta işimizi çok etkilemeyen, hayatımızı çok etkilemeyen, bizi yatağa yatırmaya neden olmayan bir çoğumuzun geçirdiği basit enfeksiyondur, ama grip öyle değil, grip çok daha ağır. Grip gerçekten vatandaşları işinden ediyor. Birkaç gün yatağa bağımlı hale getirebiliyor. Çok ciddi yüksek ateş, kas ağrıları, bulantı, kusma, ishal yapabiliyor ve geçirdiğimiz korona virüs hastalığından çok daha ağır olabiliyor bazı durumlarda'' dedi.