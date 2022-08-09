Avrupa’da aşı turizmi: Maymun çiçeği aşısı...

Avrupa basınında aşı sayısı fazla olan ve yabancılara da aşı yapılan ülkelerde bir nevi “sağlık turizminin” başladığına dair haberler yer alıyor. Son olarak İtalya’da dün maymun çiçeği aşılaması başlatıldı. İlk aşamada 4.200 gibi düşük bir sayıda doza sahip olunması nedeniyle aşı kampanyası “yüksek riskli” olarak adlandırılan kategorilerle sınırlandırıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı yüksek riskli gruplara, maymun çiçeğinin de dahil olduğu “orthopoxvirus” tipi virüslerle temas ihtimali bulunan sağlık çalışanlarının yanı sıra şu kategorileri de dahil etti: