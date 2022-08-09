Avrupa’da aşı turizmi: Maymun çiçeği aşısı...
Maymun çiçeğine karşı aşı uygulamasına başlayan Avrupa ülkelerine İtalya da katılırken, koordinasyondan uzak ve dağınık aşı kampanyaları şikayetlere neden oluyor.
Avrupa basınında aşı sayısı fazla olan ve yabancılara da aşı yapılan ülkelerde bir nevi “sağlık turizminin” başladığına dair haberler yer alıyor. Son olarak İtalya’da dün maymun çiçeği aşılaması başlatıldı. İlk aşamada 4.200 gibi düşük bir sayıda doza sahip olunması nedeniyle aşı kampanyası “yüksek riskli” olarak adlandırılan kategorilerle sınırlandırıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı yüksek riskli gruplara, maymun çiçeğinin de dahil olduğu “orthopoxvirus” tipi virüslerle temas ihtimali bulunan sağlık çalışanlarının yanı sıra şu kategorileri de dahil etti:
Son 3 ayda birden çok cinsel partneri olan
-- grup seks etkinliklerine katılan
-- kulüp, gemi, sauna gibi mekanlarda cinsel ilişkiye giren
--- son bir yıl içinde en az bir kez cinsel yolla bulaşan hastalıklarla enfekte olan
--- cinsel ilişkide kimyasal ilaç kullanımı alışkanlığı olan (chemsex)
--- eşcinsel, trans, biseksüel ve erkeklerle cinsel ilişkiye giren diğer erkekler.
İtalya’da geçen hafta açıklanan verilere göre 505 vaka tespit edildi, bunların yalnızca 4’ünün kadın olduğu açıklandı. Hastaların medyan yaşı da 37 olarak belirlendi. Ülkede ilk aşı uygulanmasına başkent Roma’da başlandı. İlerleyen günlerde, vakaların en yaygın olduğu Lombardia, Emilia-Romagna ve Veneto bölgelerinde de aşılama başlatılacak.
‘AŞI TURİZMİ ELEŞTİRİSİ’
Öte yandan İtalya’da cinsel sağlık alanında çalışan aktivistler, aşı kampanyasının yavaş ve yetersiz olması nedeniyle başka ülkelere giderek aşı yaptırmaya çalışanların olduğunu belirtiyor. Son günlerde Avrupa basınında da benzer şekilde “aşı turizmi” haberleri yer alıyor. Financial Times gazetesinde dün yayımlanan bir haberde, “Avrupalı erkekler maymun çiçeği aşılarına erişmek için mücadele ediyor. Bazı insanlar ciddi aşı açıkları ve artan vaka sayıları nedeniyle aşı olmak için yurt dışına seyahat ediyor” denildi. Avrupa haberlerine odaklanan Politico sitesinde de “İnsanlar hastalık ve damgalanmaya karşı korunma çalışıyor, aşı turizmi geri geldi” başlıklı bir haber yer aldı.