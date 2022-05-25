Avrupa'yı yeni pandemi korkusu sardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiceği virüsünün şu ana kadar 21 ülkede doğrulandığını ve toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu. İngiltere’de dün halihazırda tespit edilen 20 vakaya ek olarak 37 vaka daha doğrulandı ve toplam sayı 57'ye yükseldi.