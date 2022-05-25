Avrupa'yı yeni pandemi korkusu sardı
Avrupa'da sağlık yetkilileri, maymun çiçeği virüsünün evcil hayvanlara ve vahşi hayata yayılabileceğini ve kıtada büyük bir salgına yok olabileceği konusunda uyardı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiceği virüsünün şu ana kadar 21 ülkede doğrulandığını ve toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu. İngiltere’de dün halihazırda tespit edilen 20 vakaya ek olarak 37 vaka daha doğrulandı ve toplam sayı 57'ye yükseldi.
İspanya, İtalya, Almanya, İsveç ve Fransa dahil olmak üzere dokuz Avrupa ülkesinde 67 doğrulanmış maymun çiçeği vakası ve en az 42 şüpheli vaka tespit edildi.
"İNSANLARLA TEMASI OLAN KEMİRGENLER İZOLE EDİLMELİ"
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yayınlanan hızlı bir risk değerlendirmesi, sıçanlar ve fareler gibi evcil kemirgenlerin, enfekte kişilerle yakın temaslarda olmaları ait olmaları durumunda belirli tesislerde' izole edilmesi gerektiğini bildirdi.
Maymun çiçeği hastalığının endemik olduğu veya iyi yerleştiği Afrika'da, virüs genellikle sincaplar ve fareler de dahil olmak üzere çeşitli kemirgenlerde yayıldı.