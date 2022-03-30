Baş ağrısı yapıyor! Ramazan ayında ne kadar su içilmeli?

İnsan vücut ağırlığının büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve yaşam için vazgeçilmez bir beslenme ögesi olan suyun idrar yapma, dışkılama, terleme gibi yollar ile atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının korunması, eklem kayganlığının sağlanması ve cildin kurumasının önlenmesi gibi birçok işleve sahip olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Hafif etkili susuzluk durumlarında bile kişide halsizlik, yorgunluk ve böbrek sorunları belirtileri görülebiliyor.