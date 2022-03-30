Baş ağrısı yapıyor! Ramazan ayında ne kadar su içilmeli?
Ramazan ayında oruç nedeniyle gün içinde su içememek, baş ağrısı, baş dönmesi veya halsizlik gibi sorunlara yol açabilir.
İnsan vücut ağırlığının büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve yaşam için vazgeçilmez bir beslenme ögesi olan suyun idrar yapma, dışkılama, terleme gibi yollar ile atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının korunması, eklem kayganlığının sağlanması ve cildin kurumasının önlenmesi gibi birçok işleve sahip olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Hafif etkili susuzluk durumlarında bile kişide halsizlik, yorgunluk ve böbrek sorunları belirtileri görülebiliyor.
Dolasıyla Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için iftardan sahura kadar en az 2 litre su içilmeli” açıklamasında bulundu.
Susuzlukla baş edebilmek, hatta çok fazla susamamak için oruçluyken enerjiyi tasarruflu harcamanın önemli olduğunu hatırlatan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Ramazan’da oruç nedeniyle gün içerisinde tüketilemeyen sıvı, iftar ile sahur arasında kalan süreçte mutlaka yerine koyulmalı. İftardan sonra vücudun ihtiyacı olan sıvıyı karşılamak biraz güç olsa da ortalama 2 litre sıvı tüketmeye özen gösterilmeli.
Aşırı miktarlarda çay-kahve tüketmekten de uzak durulmalı. Bu içecekler suyun yerini tutmadıkları gibi vücudun su kaybetmesine de yol açıyor” dedi.